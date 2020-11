Euronext Le blé progresse dans le sillage des bourses, appel d'offres de l'Egypte

• AFP

Les prix du blé, et des céréales en général, étaient en nette progression jeudi après-midi, dans le sillage des bourses mondiales qui saluaient l'avance du candidat démocrate à la présidence américaine Joe Biden. Un double appel d'offres de l'Egypte apportait également du soutien aux cours.

Le Gasc (autorité publique d'achat égyptienne) a en effet lancé deux appels d'offres en blé pour les périodes du 15 au 30 décembre et du 8 au 18 janvier. « Il sera intéressant de suivre cet appel d'offres dans la mesure où le blé français semble compétitif et pouvoir être retenu face aux origines mer Noire, même en prenant en compte le différentiel de fret favorable à la mer Noire », a estimé le cabinet Agritel dans une note.

« En France, les surfaces de blé devraient dépasser les 5 millions d'hectares, ce d'autant que les prix affichés en récolte 2021 incitent les agriculteurs à accroître leurs surfaces au détriment des cultures de printemps », a indiqué Agritel dans cette note.

Vers 14h30 (13h30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait de 2,75 euros sur l'échéance de décembre à 209,50 euros, et de 2,50 euros sur celle de mars à 208 euros, pour un peu plus de 27 000 lots échangés. La tonne de maïs connaissait également une forte progression, regagnant deux euros sur le contrat de janvier à 189 euros et 2,25 euros sur le contrat de mars à 188,75 euros, pour près de 1 700 lots échangés.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net