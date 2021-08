Euronext Le blé rebondit dans un marché toujours tendu

« Les cours des céréales s'effritaient légèrement hier (mercredi) dans le sillage de Chicago où on assiste à des prises de profit de la part des fonds après les récentes hausses », a commenté le cabinet Agritel dans une note publiée jeudi.

Les tensions sont toujours présentes entre l'offre et la demande, avec de nouvelles révisions à la baisse attendues pour les récoltes de blé russe et argentine, compte tenu des problèmes de sécheresse rencontrés dans ces deux pays.

« Dans ce contexte les bilans mondiaux restent très tendus en blé meunier d'un côté et en maïs de l'autre, avec une incertitude forte qui porte sur ce dernier, quelles seront les importations chinoises sur la campagne à venir ? », a ajouté Agritel.

La demande demeure forte pour le blé, des ventes de 160 000 tonnes pour le Pakistan et de 60 000 tonnes pour la Jordanie ayant été rapportées, alors que la Tunisie a lancé un appel d'offres pour 100 000 tonnes de blé meunier et autant d'orges fourragères.

?? TUNISIA ???? OdC tendering tomorrow for

100k milling wheat ?? 11.5%

100k feed barley ( an orge orgy )

Shipment period SEPT-OCT. Dates depend on origin ?? https://t.co/nPXynN1ugq