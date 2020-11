Euronext Le blé recule, à la suite de Chicago

• AFP

Les prix du blé étaient en forte baisse, lundi à la mi-journée, suivant la tendance à Chicago, à la veille de l'élection présidentielle américaine.

Déjà en baisse en fin de semaine dernière, le blé américain continuait de reculer, lundi en préséance. Les acteurs du marché se préparaient dès la fin de semaine à des transferts d'argent importants de la part des fonds d'investissement, avant l'élection américaine. Ces derniers ont accentué ces dernières semaines la hausse des matières premières et notamment des céréales, valeurs refuges en périodes d'incertitudes.

« À la faveur des sondages, qui donnent (le candidat démocrate) Joe Biden vainqueur, les marchés pétroliers cèdent du terrain, entrainant dans leur sillage les cours des matières premières en préouverture sur Chicago », a commenté le cabinet Agritel dans une note. Les opérateurs anticipent dans cette hypothèse, « des mesures plus restrictives » pour lutter contre la pandémie de coronavirus" et donc de nature à faire baisser la demande, a ajouté Agritel.

Peu avant 13h45 (12h45 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre reculait de 2,50 euros sur l'échéance de décembre à 202,75 euros, et de 2,75 euros sur l'échéance de mars à 202,75, pour un peu plus de 21 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, reculait de 25 centimes sur l'échéance de novembre à 192 euros et d'un euro sur l'échéance de janvier à 184 euros, pour un peu plus de 500 lots échangés.

