Euronext Le blé reprend son souffle après une forte hausse sur fond d'inquiétudes climatiques

• AFP

Les prix du blé se maintenaient à l'équilibre, dans un marché qui reprenait son souffle, vendredi à la mi-journée, au lendemain d'une forte hausse provoquée par des inquiétudes climatiques.

Alors que les cultures du blé entrent dans la dernière ligne droite, à quelques semaines des moissons, le marché est en plein « weather market » (fluctuations de marché dues à la météo, NDLR). La progression des cours du blé jeudi est ainsi due pour partie au temps sec et chaud qui sévit actuellement sur le sud des États-Unis, principale région de production des blés d'hiver, a souligné le cabinet Agritel dans une note. Des conditions anticycloniques font également leur retour dans le bassin de production de la mer Noire, avec toujours un déficit hydrique sur le sud de la Russie, les autres régions ayant reçu plus de précipitations au printemps, selon cette note.

Autre facteur de soutien des prix, une rétention à la vente des producteurs, qui anticipent une révision à la baisse de la récolte 2020. En France, FranceAgriMer a publié son rapport hebdomadaire Céré'Obs sur l'avancée et les conditions de culture, cette fois-ci au 1er juin. La proportion de conditions de culture bonnes à très bonnes pour les blés tendres est stable, à 56 %, comme la semaine précédente. Idem pour les orges d'hiver, dont les conditions bonnes à très bonnes sont stabilisées à 52 %.

Vers 12h45 (10h45 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre restait inchangée sur l'échéance de septembre à 187,50 euros, et en repli de 25 centimes sur l'échéance de décembre à 189,50 euros, pour un peu plus de 10 500 lots échangés. La tonne de maïs, elle, était stable pour le contrat d'août à 170 euros, et en progression de 50 centimes pour le contrat de novembre à 165,75 euros, pour moins de 100 lots échangés.

