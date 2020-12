Euronext Le blé reste ferme sur le marché européen

• AFP

Les prix du blé étaient proches de l'équilibre, lundi à la mi-journée, arrimés au-dessus du seuil des 210 euros la tonne, dans un marché soutenu par la demande.

« La Chine demeure le principal facteur expliquant la hausse des cours de ces dernières semaines », souligne le cabinet Agritel dans une note. Dans le même temps, la météo est pour l'heure avantageuse à l'égard de l'offre européenne.

« Les conditions climatiques demeurent favorables actuellement au développement des cultures semées cet automne, contrairement à l'an passé, ce qui devrait permettre de retrouver pour la récolte 2021 des surfaces en nette progression par rapport à cette année, et espérons-le des productions plus conformes aux moyennes », relève Agritel.

Vers 12h30 (11h30 GMT), sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait de 25 centimes sur l'échéance de décembre à 211,75 euros, et reculait d'autant sur l'échéance de mars à 209,75 euros, pour un peu plus de 8 800 lots échangés. La tonne de maïs était également sans direction : en baisse de 25 centimes sur janvier à 194,25 euros, et en hausse de 25 centimes sur le contrat de mars à 193,75 euros, pour près de 250 de lots échangés.

