L'info marché du jour Le déficit hydrique persiste en mer Noire

Comme l'Europe, la mer Noire fait face à un déficit hydrique depuis plusieurs semaines. Des pluies arrosent une partie de la Russie, mais épargnent la principale région productrice de blé, qui continue de manquer d'eau.

Le déficit hydrique persiste depuis plusieurs semaines en Europe et en mer Noire. (©Pixabay)Depuis plusieurs semaines, la sécheresse persistante préoccupe. Que ce soit en Europe ou en mer Noire, le déficit hydrique se creuse depuis la sortie de l’hiver.Des précipitations pluvieuses touchent actuellement l’Ukraine et le sud de la Russie, mais la teneur en eau des sols reste insuffisante. D’autant plus que selon les cartes météorologiques, la Russie a certes enregistré des pluies au cours des derniers jours, mais la principale région productrice de blé n’y a pas eu droit.À lire : Le manque de pluies dégrade les cultures de l’hémisphère nordLes prévisions continuent de prévoir des pluies, mais la région clé ne devrait être encore que faiblement arrosée. Pour autant, les prévisions ont apporté un peu de pression sur les prix.Andrey Sizov, directeur général de SovEcon, soulignait d’ailleurs la réaction excessive du marché :« Sérieusement. Les Bears (ceux qui pensent que le marché est baissi...