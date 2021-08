Euronext Le blé se renforce, soutenu par les caprices météo

• AFP

Les prix du blé progressaient, jeudi à la mi-journée, portés par les attentes déçues concernant le volume et la qualité de la production européenne.

Le ministère français de l'Agriculture a revu mercredi à la baisse (- 400 000 tonnes) son estimation de production de blé tendre. L'association des agriculteurs allemands a aussi révisé à la baisse son estimation de production de blé dans le pays, à 21 millions de tonnes, « contre 22,8 au mois de juillet avant les pluies », rapporte Inter-Courtage. « Les craintes portent sur les semaines à venir dans un contexte de qualité dégradée par les récentes pluies », indique le cabinet Agritel.

Des appels d'offres viennent aussi soutenir les cours. L'Algérie vient d'acheter - selon les sources - entre 150 000 et 360 000 tonnes de blé pour septembre, sur des prix compris entre 320 et 323 dollars (autour de 270 euros) la tonne (coûts de chargement et transport compris). « Les origines sont probablement européennes », d'après Agritel.

Peu avant 13h00 (11h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé progressait de 2,50 euros sur l'échéance de septembre à 226,75 euros, et de 1,75 euro sur celle de décembre à 229,50 euros, pour un peu plus de 14 000 lots échangés.

La tonne de maïs, pour sa part, augmentait de 50 centimes sur l'échéance de novembre à 210,50 euros, et reculait de 1,25 euro sur l'échéance de janvier à 211,50 euros, pour une soixantaine de lots échangés.

