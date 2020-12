Euronext Le blé se tasse sur le marché européen

Les prix du blé se tassaient mardi après-midi sur le marché européen Euronext, tout en restant au-dessus du seuil des 210 euros la tonne sur l'échéance de décembre.

Vers 17h15 (16h15 GMT), sur Euronext, la tonne de blé tendre était stable sur l'échéance de décembre à 210,50 euros et perdait 0,50 centimes sur celle de mars, à 206,50 euros, pour 66 122 lots échangés.

À la même heure, la tonne de maïs était en nette baisse, perdant 2,50 euros sur l'échéance janvier à 191,00 euros, et 1 euro sur celle de mars à 191,50 euros la tonne, pour 2 886 lots échangés.

Les pluies, bénéfiques aux États-Unis, ont permis de faire baisser la pression sur les cours du blé.

À l'international, l'Égypte a lancé un nouvel appel d'offres en blé, pour des chargements prévus entre le 26 janvier et le 5 février. La Turquie est aussi aux achats pour 400 000 tonnes de blé meunier et la Jordanie pour 120 000 tonnes. Les États-Unis ont par ailleurs vendu 344 000 tonnes de maïs à une destination « non communiquée » indique Agritel.

