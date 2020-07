Euronext Le blé sous la pression de l'euro et des récoltes

• AFP

Les prix du blé étaient en recul, lundi à la mi-journée, sous la pression d'éléments monétaires et alors que les récoltes battent leur plein en France.

L'euro s'appréciait à 1,1455 dollar, à la mi-journée, atteignant des niveaux qu'il n'avait plus fréquentés depuis quatre mois, ont souligné des analystes. « Les discussions sont toujours en cours en ce début de semaine sur le plan de relance de l'Union européenne. Les vingt-sept leaders européens ne sont pour le moment pas parvenus à un accord. Malgré tout, la parité demeure ferme, au-dessus de 1,1450 (dollar pour un euro) ce matin, dans la perspective soit d'un accord à l'arraché en ce début de semaine, soit d'un report d'accord lors d'une prochaine rencontre », a commenté le cabinet Agritel dans une note.

« Cette fermeté de la devise demeure un facteur pénalisant de l'activité export de produits agricoles et a contrario peut motiver certains flux d'importation », a souligné Agritel. Le week-end et ce début de semaine ont également été marqués par l'accélération des travaux de récolte en Europe, et notamment en France, dans le Grand-Est et dans le nord du pays, où la qualité semble globalement très satisfaisante, contrairement aux rendements.

Vers 12h30 (10h30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre reculait de 75 centimes, tant sur l'échéance de septembre à 184 euros, que sur celle de décembre à 185,50 euros, pour un peu moins de 7 500 lots échangés. La tonne de maïs, elle, était stable, inchangée sur l'échéance d'août à 174,50 euros, et en recul de 25 centimes sur l'échéance de novembre à 163,75 euros, pour un peu moins de 300 lots échangés.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net