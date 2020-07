L'info marché du jour Déjà la moitié des champs de blé français récoltés

Live

Moisson 2020 : des résultats très variés selon les secteurs et les conditions météo...Cette année, pour cette moisson 2020 peu abondante, il n’y a pas ce tas de blé de 4 mètres de haut entre mon tracteur et les portes du silo La file d’attente des dizaines de bennes à vider n’est pas là non plus#moisson2020pic.twitter.com/BZdS3Teo6r — David Forge (@d_forge) July 11, 2020Dernier champ de blé et fini la moisson Petit rendement orges 38 qtx et 62 de ps Le blé on verra demain ! pic.twitter.com/i9VLE0rkBo — Thierry Agrinier (@ThierryAgri) July 15, 2020🌾La moisson des céréales🌾 touche à sa fin chez nous (Plateau de Valensole, 04) ! Très beaux rendements grâce aux pluies printanières abondantes 👍 maintenant place au lavandin avant de moissoner les légumes secs fin juillet pour #FermiersdeProvence avec @gpsmanosque@MF_EAMEpic.twitter.com/yyZjowuzGv — Denis Vernet (@VernetDenis) July 11, 2020Bilan de la moisson d'orge : 84 quintaux de moyenne. Plutôt satisfait par rapport à ce que j'entends ici et là 😀. Variété Platine en semence fermière depuis 3-4 ans. pic.twitter.com/97BOwxlqfx — Sébastien Louzaouen (@SLouzaouen) July 15, 2020

