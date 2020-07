L'info marché du jour Alors que 10 % des blés français sont déjà récoltés, les conditions se dégradent

Nathalie Wisotzki Terre-net Média

Les moissonneuse-batteuses sont de plus en plus visibles dans les champs français. Et pour cause : 10 % des surfaces de blé et 64 % des surfaces d'orges d'hiver étaient déjà moissonnées au 6 juillet, selon FranceAgriMer. Mais pour les cultures encore en place, les conditions se dégradent.

Le rythme des récoltes de blé et orge reste supérieur à celui de l'an dernier. (©@Nicolasgru55) Les travaux de récolte continuent de progresser à travers l’Hexagone. Au 6 juillet, un hectare de blé sur dix a d’ores et déjà été moissonné selon FranceAgriMer, contre 4 % la semaine précédente. Le rythme se maintient en hausse, en raison d'un temps plus sec au début du mois, comparé à l’an dernier, où les récoltes atteignaient seulement 6 % à la même période.???? #France #wheat ??harvest progress | #moisson2020 #oatt pic.twitter.com/dmqjKhvfI3— benjamin bodart (@benjaminbodart) July 10, 2020Toutefois, l’ état des cultures s’est encore détérioré. Le pourcentage de notations "bonnes à excellentes" a perdu un point sur la semaine et chute à 55 %. Il culminait l’an dernier à 73 %. Il s’agit de la note la plus basse observée à ce stade depuis la récolte 2016 (49 %). En cause : un temps chaud et sec plus précoce cette année.La #moisson des #blés 2020 est commencée ! Ce blé panifiable sera transf... Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

