Euronext Le blé soutenu par la demande

• AFP

Les prix du blé progressaient jeudi à la mi-journée, dans un marché européen conforté par une demande dynamique.

La Tunisie vient d'acheter 300 000 tonnes de céréales, équitablement réparties entre blé tendre (entre 281,95 et 282,95 dollars la tonne, coûts de fret compris), blé dur et orge, rapporte Inter-Courtage. « La Chine demeure l'acheteur clé en ce moment sur la scène internationale, et la question qui se pose est de savoir si cette dynamique restera aussi importante au premier semestre 2021 », relève le cabinet Agritel.

Côté offre, le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi que la récolte russe de céréales pourrait atteindre 134 millions de tonnes en 2020, lors de sa traditionnelle conférence de presse de fin d'année. Moscou avait indiqué la semaine dernière que la récolte de cette année dépasserait les 131 millions de tonnes, approchant du niveau historique atteint en 2017 (135,5 millions de tonnes). Confrontée à l'inflation des produits alimentaires de base, la Russie prévoit toutefois d'imposer des quotas d'exportation de céréales et de les taxer à hauteur de 25 euros la tonne, du 15 février au 30 juin.

Vers 14h00 (13h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre gagnait un euro sur l'échéance de mars à 206,75 euros et 50 centimes euro sur l'échéance de mai à 204 euros, pour environ 9 500 lots échangés. La tonne de maïs, elle, progressait de 25 centimes sur le contrat de janvier à 190,50 euros et de 50 centimes sur l'échéance de mars à 190,50 euros également, pour un peu plus de 370 lots échangés.

