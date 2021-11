Euronext Le blé stable dans l'attente d'un rapport américain

Les prix des céréales demeuraient quasiment inchangés, mardi à la mi-journée, les opérateurs attendant la publication dans la soirée du rapport mensuel américain sur la production et les stocks des principales matières agricoles.

Des analystes s'attendent à ce que ce rapport du ministère américain de l'Agriculture (USDA) révise à la hausse les rendements attendus en maïs par rapport à l'estimation du mois dernier. « Il y a toujours un peu de pression en anticipation du rapport USDA de ce soir (...), mais le blé se stabilise », soutenu par des « taxes russes à l'exportation qui devraient encore progresser », selon Inter-Courtage.

« On constate un ralentissement des chargements et de la demande en blés européens par les acheteurs en ce début novembre », rapporte par ailleurs Agritel.

« D'un point de vue météo, les semis en France se déroulent dans de bonnes conditions. En Australie, les pluies actuelles pourraient dégrader la qualité de la future récolte à venir », poursuit le cabinet spécialisé.

Vers 12h45 (11h45 GMT) sur Euronext, le prix du blé tendre était inchangé à 283,75 euros la tonne sur l'échéance de décembre, et progressait de 50 centimes à 279,50 euros la tonne sur celle de mars, pour un volume d'un peu plus de 14 700 lots échangés. Le maïs baissait de 25 centimes à 234,50 euros sur l'échéance de janvier, et de 75 centimes à 234,25 euros la tonne sur celle de mars, pour environ 1 350 lots échangés.

