Euronext Le blé stable, soutenu par des stocks revus à la baisse

Les prix du blé étaient proches de l'équilibre, mardi après-midi, soutenus par des niveaux de stocks légèrement revus à la baisse en France.

Lors d'un conseil spécialisé céréales, l'organisme FranceAgriMer a en effet corrigé quelques postes d'utilisation du blé tendre. L'organisme public a ainsi revu à la hausse son estimation d'utilisation des fabricants d'aliment du bétail, de 100 000 tonnes, à 4,5 millions de tonnes (Mt). Prenant en compte la bonne compétitivité du blé français ces dernières semaines, face au blé russe notamment, FranceAgriMer a également revu à la hausse les exportations vers les pays tiers à 6,85 Mt contre 6,7 le mois dernier, compensant ainsi une légère baisse des projections d'exportations vers l'UE (- 80 000 tonnes).

En conséquence, « on a un stock final qui se tend légèrement par rapport au mois dernier, en régression de 130 000 tonnes, à 2,5 Mt environ », a indiqué lors d'un point presse Marion Duval, adjointe au chef de l'unité grains et sucre de FranceAgriMer. « Ce n'est pas un stock historiquement bas en France, mais ça reste un stock qui s'inscrit dans les plus bas niveaux, et qui est à l'image d'un bilan tendu du fait d'une disponibilité moindre pour cette campagne », a-t-elle ajouté.

Le plus bas rendement de maïs en France depuis 2005

Les cours du maïs étaient soutenus, pour leur part, par une révision à la baisse des rendements français du service statistique du ministère de l'agriculture (Agreste), à 81,4 quintaux/hectare (contre 86, q/ha en 2019), soit le « plus bas rendement depuis 2005 ». La production reste toutefois supérieure à celle de l'an dernier, grâce à des surfaces plus importantes.

Peu avant 14h00 (13h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait de 50 centimes sur l'échéance de décembre à 209,75 euros et était inchangée sur l'échéance de mars à 209 euros, pour un peu moins de 19 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, progressait nettement, de 1,50 euro sur l'échéance de janvier à 191,25 euros et de 75 centimes sur l'échéance de mars à 190 euros, pour un peu moins de 700 lots échangés.

