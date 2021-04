Euronext Le blé toujours en hausse, soutenu par les vagues de froid

• AFP

Les prix du blé poursuivaient leur hausse vendredi à la mi-journée, toujours soutenus par les inquiétudes provoquées par les vagues de froid printanières en Europe et aux États-Unis, peu favorables aux cultures.

En hausse tendancielle depuis le 6 avril, le blé progressait moins sur l'échéance de mai, qui concerne la récolte de l'année précédente encore commercialisée, que sur les échéances à plus long terme, les acheteurs s'étant délestés d'options d'achat portant sur la récolte 2020. En Europe, les exportations européennes « restent faibles » pour la récolte 2020, tandis que les intérêts des acheteurs, notamment chinois sur le blé français, sont attendus sur celle de 2021, souligne le cabinet de courtage Agritel dans une note publiée vendredi.

Les prix bondissaient sur ces échéances à long terme, soutenus par les craintes liées aux vagues de froid observées en Europe et États-Unis, et aux menaces de déficit hydrique qui pèse sur les cultures en France et dans le Midwest américain.

Vers 13h59 (11h59 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait de 1,75 euro sur l'échéance rapprochée de mai à 221,25 euros, et de 3 euros sur l'échéance de septembre à 209,50 euros, pour plus de 15 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, progressait de 1 euro à la fois sur l'échéance de juin, à 222 euros, et sur celle d'août, à 217 euros, pour plus de 250 lots échangés.

Malgré une estimation de la récolte de maïs argentine revue à la hausse (+1 million de tonnes, à 46 millions de tonnes au total) par la Bourse de Buenos Aires, les prix progressaient en raison « des craintes » persistantes sur la deuxième récolte au Brésil, le troisième producteur mondial, « qui inquiète compte tenue des conditions météorologiques », a expliqué à l'AFP l'analyste d'Agritel Gautier Le Molgat.

