L'info marché du jour Le Canada finance 40 Mt de stockage pour les grains ukrainiens

Début août, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) annonçait un financement de la part du Canada, visant à augmenter de 2,4 Mt la capacité de stockage de l’Ukraine.

Cette contribution de 40 millions de dollars US va permettre de fournir notamment « des manchons à grains en polyéthylène, des engins de chargement et déchargement et des unités modulaires de stockage longue durée, équipements destinés aux petites et moyennes exploitations dans 15 oblasts ».

Cette initiative « s’ajoute à l’aide de 17 millions de dollars que vient de fournir le gouvernement du Japon » pour assurer le stockage d’1 Mt de céréales, précise l’organisation internationale dans un communiqué.

Alors que le total de la récolte de céréales ukrainiennes devrait avoisiner les 51 Mt en 2022, le gouvernement annonçait récemment que 14 % de ses équipements de stockage sont endommagés ou détruits, que 10 % sont situés dans des territoires occupés par la Russie et que 30 % sont déjà remplis des 22 Mt de la récolte 2021 qui attendent d’être exportés. Le déficit de stockage national est estimé à 16 millions de tonnes en 2022-2023.

La FAO a pour ambition de combler un quart de ce déficit, en apportant une capacité de stockage de 4,07 Mt. En comptant les apports de fonds octroyés par le Canada, elle a pour l’instant levé 70,4 millions de dollars sur le total des 180,4 nécessaires à son Plan d’intervention rapide pour l'Ukraine et à sa Stratégie d’appui au stockage de céréales.

14% of Ukraine’s storage facilities have been damaged or destroyed, and around 30% remain filled with last year’s harvest awaiting export. That’s why Canada is providing $52M to the @FAO to address storage shortages in Ukraine. 1/2 https://t.co/b7jiS8tBoK