L'info marché du jour 450 000 tonnes de produits agricoles ont quitté Odessa en deux semaines

Que s’est-il passé en Mer noire la semaine dernière en termes d'exports agricoles ?, interrogeait Andrey Sizov sur Twitter, le 15 août.

L’analyste du cabinet Sovecon répond à sa question dans une série de tweets, évoquant d’abord les seize navires qui avaient quitté les terminaux portuaires de la région d’Odessa depuis que l’Ukraine et la Russie ont passé un accord sur la mise en place d’un corridor d’export de grains ukrainiens, au début du mois.

What has happened in the Black Sea since last Monday - THREAD#wheat #corn



* 16 vessels with around 0.45 MMT of food products, mainly #corn, left the Odesa terminals, and several inbounds vessels have arrived



1/ pic.twitter.com/koijEQawYo