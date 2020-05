L'info marché du jour Le climat toujours au cœur des préoccupations

Avec la sécheresse qui persiste dans une large partie de l'Europe du Nord, les inquiétudes concernant la prochaine campagne restent d'actualité.

« Les conditions climatiques très sèches sur une grande partie de l'Europe soutiennent les cours », expliquait le cabinet Agritel le mardi 26 mai. (©Pixabay)En pleine période de Weather Market, les prévisions météo sont scrutées chaque jour par les opérateurs et influent fortement sur l’orientation des cours. Pour le blé, une dualité s’est créée entre la mer Noire et l’Europe.Dans le bassin de production de la mer Noire, les cultures bénéficient effectivement d’une amélioration climatique, avec notamment les principales régions productrices de blé d'hiver situées dans le sud du pays qui ont pu profiter de pluies ce week-end.Russian #grain market weekly:• Wheat market up on EU and Russia crop downgrades ??• Domestic #grain market declines ??• Crop conditions continue to improve on rains ???Free trial: https://t.co/ZmNZCLJfvs pic.twitter.com/ytqRXSMdPC— Andrey Sizov (@sizov_andre) May 25, 2020Mais en Europe, bien que les conditions soient assez contrastées selon les régions, le déficit h...