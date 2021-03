Euronext Le colza atteint de nouveaux records sur l'échéance rapprochée

• AFP

Les prix du colza poursuivaient leur flambée, lundi après-midi, atteignant notamment de nouveaux records de prix sur l'échéance rapprochée de mai, une évolution qui s'explique par une conjonction de facteurs et notamment une anticipation du rapport Wasde de mardi soir.

Ce rapport mensuel du ministère américain de l'agriculture, qui établit des projections sur l'offre et la demande des céréales et oléagineux au niveau mondial, pourrait donner une nouvelle « révision à la baisse des stocks américains et mondiaux » de soja, a estimé Paul Desert Cazenave, responsable de l'analyse de marché chez Logaviv. « Ça fait partie des facteurs de hausse du marché », a-t-il estimé, d'autant que des difficultés logistiques pour les récoltes au Brésil pourraient inciter la Chine à se tourner vers les États-Unis pour ses approvisionnements. D'autres facteurs sont à prendre en compte, au premier rang desquels la hausse des cours du pétrole et la sécheresse en Argentine, gros exportateur de soja.

Peu avant 15h15 (14h15 GMT) sur Euronext, la tonne de colza progressait de huit euros sur l'échéance de mai à 526,50 euros, et de 4,25 euros sur l'échéance d'août à 446,75 euros, pour un peu moins de 5 000 lots échangés.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net