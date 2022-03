Euronext Le colza cède du terrain malgré le risque de pénurie

Le colza européen cède sous les prises de bénéfices malgré la guerre en Ukraine et de ses conséquences majeures sur les marchés des huiles et de l’énergie.

Le colza Euronext cédait finalement sous les prises de bénéfices mercredi à la mi-séance. Le complexe soja à Chicago a également subi un retrait durant sa session nocturne, malgré une situation toujours explosive à l’international. La guerre ukrainienne menée par l’armée russe vient en effet brutalement assécher le marché mondial des exportations mondiales d’huile de tournesol des deux pays, qui représentent 80 % des échanges mondiaux.

Les prix du gaz bondissent de 37%

La Russie, de plus en plus isolée sur la scène internationale, est en outre le deuxième exportateur mondial de pétrole et fournit une large partie des apports en gaz européens. Les sanctions économiques à l’encontre du pays (dont la fermeture des espaces maritimes et aériens occidentaux) entraînent par conséquent le baril de Brent sur les 110 $/b pour la première fois depuis 2014, tandis que le WTI évolue sur des sommets de 2013 ! Le gaz européen enregistre également une envolée de 37 % actuellement !

Côté statistique, les importations européennes se sont établies à des volumes marginaux la semaine passée selon la Commission européenne. Depuis le 1er juillet, le cumul s’établit désormais à 3,2 Mt, contre 4,5 Mt l’an dernier à la même période.

Vers 14h00, le colza Euronext à terme mai 2022 décrochait de 15,25 €/t, à 810,50 €/t. L’échéance août 2022 diminuait de 2 €/t, à 706,50 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net