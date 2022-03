Euronext Guerre en Ukraine : les prix des céréales s’enflamment à nouveau

La guerre en Ukraine et le retrait des origines mer Noire sur le marché international maintiennent le prix des céréales sur une ascension historique.

Le blé et le maïs européen ont ouvert la séance sur une rapide progression ce mercredi, toujours en réaction au conflit russo-ukrainien. Le marché intègre en effet très rapidement l’absence des disponibilités des deux pays pour une durée indéterminée. Les ports ukrainiens resteront fermés jusqu’à la fin du conflit tandis que la Russie se retrouve isolée de la communauté internationale sur le plan diplomatique et commercial. Le risque sur la campagne 2022 ukrainienne est par ailleurs de plus en plus fort avec des travaux peu envisageables en temps de guerre.

Le marché rapporte d’ores et déjà de rapides prises de positions sur des céréales d’origines européennes, américaines et sud-américaines afin de substituer les blés et maïs russes et ukrainiens. La Chine a en outre ordonné aux importateurs locaux de rapidement assurer les stocks nationaux d’orge et de maïs (ainsi que de gaz et de pétrole) en cas de pénurie prolongée, et ce à n’importe quel prix.

Côté chiffres, la Commission européenne a relevé de 190 kt le cumul d’exports communautaire depuis le 1er juillet dernier, à 17,9 Mt (18,2 Mt l’an dernier). Les importations de maïs ont quant à elle été relevées de 400 kt, à 11 Mt (en ligne avec 2021). Ces statistiques sont toutefois encore trop récentes pour intégrer l’impact de l’arrêt des importations ukrainiennes de maïs, principal fournisseur de l’UE à cette période de l’année.

Vers 14h00, le blé Euronext à échéance mars 2022 grossissait de 11,75 €/t, à 363 €/t, tandis que le contrat mai 2022 augmentait de 6,75 €/t, à 347 €/t. Le maïs Euronext à livraison mars 2022 bondissait de 18 €/t, à 358 €/t, le terme juin 2022 s'appréciait de 7,50 €/t, à 315 €/t.

