Euronext Le colza en hausse, dans un marché attentiste

• AFP

Les prix du colza progressaient jeudi après-midi sur l'échéance la plus proche, mais reculaient à plus long terme dans le sillage de l'huile de palme, dans un marché qui attend d'en savoir plus sur les stocks américains.

En revanche, le pétrole se repliait, après avoir battu jeudi de nouveau records en plus d'un an, stimulés par une vague de froid intense qui s'étend aux États-Unis. L'huile de colza est valorisée pour une large part dans la fabrication de biodiesel. « En attendant le rapport USDA de fin mars 2021 sur les intentions de semis de printemps aux USA, les spéculations vont bon train sur les surfaces implantées en soja et maïs. Si la structure des prix actuelle incitait les farmers américains à privilégier le soja, ils hésiteront néanmoins, car les cultures de maïs sont plus faciles à mener agronomiquement », analyse le cabinet Agritel dans une note. Voir également l'Euronext du blé : Le cours repart, avec toujours un oeil sur la météo hivernale Vers 16h00 (15h00 GMT) sur Euronext, la tonne de colza progressait de 1,25 euro sur l'échéance de mai à 459,75 euros, mais reculait de 0,75 euro sur l'échéance d'août à 415,50 euros, pour un peu plus de 3 200 lots échangés. --- Marché physique - 18 fév -- 17 fév ================== Tourteaux ================== - Soja (tourteaux) Montoir . fév 458 n -- 457 n . mars 10/31 456 n -- 455 n . avr 15/30 448 n -- 447 n . 3 mai 428 n -- 428 n . 3 août 419 n -- 420 n . 6 nov 400 n -- 402 n . 6 mai 2022 372 n -- 375 n - Colza (pellets) Montoir . mars 329 n -- 329 n . avr 321 n -- 321 n . 3 mai 306 n -- 306 n . 3 août 264 n -- 263 n . 3 nov 264 n -- 264 n - Tournesol Saint-Nazaire . mars 288 n -- 288 n . avril 276 n -- 275 n . 3 mai 275 n -- 273 n . août 285 n -- 285 n . 2 sept 225 n -- 225 n =================== Huiles ==================== - Soja Brest . fév 924 n -- 940 n . mars 924 n -- 940 n . avr 912 n -- 927 n . mai 899 n -- 908 n . juin 874 n -- 891 n . juil 873 n -- 884 n . août 864 n -- 875 n . sept 864 n -- 874 n . oct 848 n -- 852 n Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

