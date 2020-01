Euronext Le colza handicapé par l'huile de palme

Les prix du colza étaient en berne mardi après-midi, affectés par un net repli de l'huile de palme.

Celle-ci souffrait à la Bourse de Kuala Lumpur du bras de fer diplomatique en cours depuis septembre entre l'Inde et la Malaisie au sujet de la région du Cachemire. Un discours du Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad à l'Assemblée générale des Nations unies, dans lequel il avait déclaré que New Delhi avait « envahi et occupé » le Cachemire, avait alors déclenché une réaction violente en Inde et incité les Indiens à éviter les produits malaisiens.

« Dans ce contexte, on constate un repli des cours sur Kuala Lumpur, avec pour conséquence un léger repli également des cours du colza» , soulignait le cabinet Agritel dans une note.



Peu avant 16h00 (15h00 GMT) sur Euronext, la tonne de colza reculait de 1,75 euro sur l'échéance de février, à 418,75 euros, et de 1,25 euro sur l'échéance de mai, à 413,75 euros, pour plus de 11 000 lots échangés.

