Euronext Le colza plonge à nouveau sous les 600 €/t

Les cours du colza creusaient à nouveau leurs pertes vendredi à la mi-séance pour venir s’installer sous les 600 €/t sur son échéance novembre. Le complexe oléagineux est en effet lourdement plombé par les craintes de récession mondiale et d’une contraction notable de la demande. Les cours du brut s’enfonçaient d’ailleurs de 2 % vers 14h00 ce vendredi.

Le climat plus frais et humide qui s’installe sur l’Hexagone en cette seconde partie du mois d’août apaise en outre les préoccupations naissantes concernant la campagne de semis de colza 2022. Au Canada, le marché accuse par ailleurs la pression des premières moissons de canola dans l’attente de premiers retours de rendements.

#Canola diseases are easier to see in the weeks before harvest. ID sclerotinia in your fields by looking for these symptoms. pic.twitter.com/WIf14LKCyi