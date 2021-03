Euronext Le colza poursuit sa progression, toujours soutenu par la demande

Les prix du colza poursuivaient vendredi leur progression, toujours soutenus par la bonne santé des huiles et la demande, notamment asiatique.

« Les marges de trituration (broyage de la graine pour produire de l'huile) sont très bonnes », commentait un courtier qui a requis l'anonymat, et selon qui « c'est vraiment la demande asiatique qui pousse le marché de l'oléagineux ». L'huile de palme, notamment, était toujours en hausse à la bourse de Kuala Lumpur. Le colza, compte tenu des faibles volumes obtenus lors des dernières récoltes en Europe, est d'autant plus sensible à l'évolution des huiles.

Peu avant 16h00 (15h00 GMT) sur Euronext, la tonne de colza progressait de 3,75 euros sur l'échéance de mai à 518,75 euros, et de trois euros sur l'échéance d'août à 438,75 euros, pour environ 4 800 lots échangés.

