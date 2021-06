Euronext Le colza poursuit son recul, toujours sous pression des huiles

• AFP

Les prix du colza poursuivaient leur recul, jeudi à la mi-journée, toujours sous la pression des huiles, en recul général.

L'huile de palme était ainsi toujours en repli, à la Bourse de Kuala Lumpur, en raison de moindres exportations et d'une production en hausse, une variation habituelle en cette saison. À Chicago, le cours du principal contrat de soja a touché mercredi son niveau de prix le plus bas depuis deux mois, en raison de pluies annoncées, et d'un repli du prix des huiles de soja. Ce dernier point s'explique notamment par une « sortie de l'administration Biden qui dit avoir entendu les plaintes des raffineurs », selon Damien Vercambre, analyste au cabinet Inter-Courtage.

Compte tenu de la situation économique de ces derniers, l'administration américaine aurait mis un peu d'eau dans son vin, concernant sa politique jusque-là volontaire en matière d'incorporation de biocarburants dans les diesels fossiles.

Environ 130 millions de tonnes de maïs sont valorisées chaque année dans la production d'éthanol, a rappelé Damien Vercambre.

Peu avant 13h00 (11h00 GMT) sur Euronext, la tonne de colza reculait de 7,50 euros sur l'échéance d'août à 490,75 euros, et de 7,25 euros sur l'échéance de novembre à 486,25 euros, pour un peu plus de 1 300 lots échangés.

