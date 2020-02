L'info marché du jour Le colza profite d'une production d'huile de palme au plus bas en Malaisie

Le colza souffre depuis début janvier, directement impacté par l'évolution des cours de l'huile de palme. Mais la production malaisienne serait finalement moins bonne que prévue en janvier. Elle serait même au plus bas depuis près de quatre ans ! Ce qui a changé la donne et a permis aux cours du colza de reprendre des couleurs.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Avec 1,21 Mt produites, la production malaisienne d'huile de palme serait tombée en janvier à son plus bas niveau depuis mars 2016. (©Pixabay) L'huile de palme malaisienne a été malmenée depuis début janvier : entre le boycott indien et le coronavirus, les cours ont nettement chuté ces dernières semaines. Or, l’huile de palme est considérée comme le principal facteur dans l’évolution des cours des oléagineux, et le colza est particulièrement dépendant des huiles. Toute évolution concernant les cours de l’huile de palme impacte donc directement le colza. Depuis le 10 janvier, le contrat colza mai 2020 sur Euronext a baissé de 25 €/t.À lire : « Plongeon historique des cours de l’huile de palme en Malaisie »L'épidémie de coronavirus fait craindre une perturbation durable des chaînes d'approvisionnement et des habitudes alimentaires dans l’empire du Milieu. La baisse des achats de ses plus gros clients, l'Inde et la Chine, a eu un impact significatif sur le niveau des exportations. En janv...