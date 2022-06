Euronext Le colza rebondit de 5 €/t

La fermeté du pétrole ainsi que la vague de chaleur aux US et en Europe de l’Ouest motivent une tentative de rebond du colza européen.

Le colza Euronext tentait un petit rebond mardi à mi-séance, dans le sillage des prix du palme et du canola canadien. Outre des considérations techniques, le complexe oléagineux s’appuie sur la fermeté des cours du brut au sein d’un marché pourtant plombé par l’inflation et les craintes concernant l’économie mondiale à court et moyen terme.

La vague de chaleur qui frappe l’ouest de l’Europe et une bonne partie de la Corn Belt suscite en outre des préoccupations de part et d’autre de l’Atlantique. À noter toutefois : les semis américains de soja ont maintenu un rythme dynamique la semaine passée pour atteindre 88 % de l’objectif national. Les premières notations de culture de l’USDA chiffrent par ailleurs à 70 % le taux de « bon à excellent », contre à peine 62 % l’an dernier à la même période.

Vers 13h30, le colza Euronext à terme août 2022 augmentait de 5,25 €/t, à 766,75 €/t. L’échéance novembre 2022 grossissait de 6,25 €/t, à 766,25 €/t.

