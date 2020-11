Euronext Le colza rebondit légèrement, tension persistante sur l'offre

• AFP

Les prix du colza rebondissaient légèrement, mercredi après-midi au lendemain d'une séance de consolidation et alors que la demande mondiale demeure importante.

« Le colza cédait du terrain hier sur des prises de profit et dans le sillage du canola et de l'huile de palme », a souligné le cabinet Agritel dans une note. « Toutefois, ce repli est jugé comme technique et le marché des huiles végétales reste tendu face à une production [d'huile] de palme en repli et des cours de biocarburants en hausse », a conclu Agritel.

Les cours du pétrole étaient en effet en hausse mercredi, soutenus par des nouvelles encourageantes, concernant les vaccins contre le Covid-19 et la possible prolongation des limitations de production de pétrole par l'Opep.

Peu avant 15h45 (14h45 GMT) sur Euronext, la tonne de colza progressait de 1,50 euro sur l'échéance de février à 413,25 euros, et d'1 euro sur mai à 408 euros, pour environ 2 600 lots échangés.

