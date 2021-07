Euronext Le colza recule, sous la pression du canola canadien

Les prix du colza subissaient un recul de plus de 3 % sur les échéances rapprochées, lundi après-midi, après un recul du canola (colza OGM canadien).

Ce dernier a connu une progression spectaculaire, ces derniers jours, du fait des terribles chaleurs au Canada, mais perdait « pas mal de terrain » lundi, a souligné Paul Désert-Cazenave, responsable de l'analyse de marché chez Logaviv, lors d'un entretien à l'AFP. S'il a relevé des « conditions un peu plus humides et fraiches dans le nord des États-Unis », il a souligné que compte tenu de l'ampleur des baisses constatées sur les cours, on était vraisemblablement sur des « prises de bénéfices ».

Peu avant 15h00 (13h00 GMT) sur Euronext, la tonne de colza reculait de dix-neuf euros sur l'échéance d'août à 517,50 euros, et 19,50 euros sur l'échéance de novembre à 515,50 euros, pour plus de 7 000 lots échangés.

