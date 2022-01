Euronext Le colza reflue, dans le sillage du canola canadien

• AFP

Les prix du colza étaient en repli lundi à la mi-journée sur le marché européen, dans le sillage du canola (colza OGM canadien) et après une semaine de records boursoufflés.

L'oléagineux reste toutefois à un prix extrêmement élevé après une semaine folle, qui a vu les cours s'approcher des 830 euros la tonne sur l'échéance de février, dans un contexte de faiblesse de l'offre européenne et d'extrême tension sur le marché de l'énergie.

Lundi, le colza marquait le pas, dans le sillage du canola et du pétrole, dont les cours stagnaient après une semaine de hausse et alors que la répression des contestations au Kazakhstan voyaient refluer les craintes d'éventuelles ruptures de production.

Ce reflux de l'oléagineux, largement valorisé comme agrocarburant, pourrait n'être que temporaire, alors que les disponibilités sont « de plus en plus réduites » au Canada et que les stocks d'huile de palme sont en repli, relevait le cabinet Agritel.

Vers 12h00 (13h00 GMT) sur Euronext, la tonne de colza perdait 8,75 euros à 819,25 euros la tonne sur l'échéance de février, et gagnait 2 euros à 760,50 euros la tonne sur celle de mai, pour plus de 3 600 lots échangés.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net