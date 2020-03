Euronext Le colza repart à la baisse, entraîné par le pétrole

• AFP

Les prix du colza repartaient à la baisse, mercredi après-midi, entraînés vers le bas par le pétrole, au lendemain d'un petit rebond.

Les cours de l'or noir replongeaient en effet mercredi, affectés par la pression sur les prix exercée par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Parmi les facteurs baissiers également, des stocks mondiaux de soja en hausse, selon le dernier rapport mensuel du ministère américain de l'agriculture. Dans ce document publié mardi soir, le ministère table désormais sur des stocks de 102,4 Mt (+3,5 Mt), une progression imputable principalement à la révision à la hausse des productions argentine et brésilienne, de 1 Mt chacune, à respectivement 54 et 126 Mt.

Au Brésil, la Compagnie nationale d'approvisionnement (Conab) a elle publié dans le même temps une estimation de 124,2 Mt, un chiffre un peu plus modeste, mais une récolte qui ferait toujours figure de record historique.

Peu après 15h30 (14h30 GMT) sur Euronext, la tonne de colza reculait de 1,50 euro sur l'échéance de mai à 368,50 euros et de 1,75 euro sur l'échéance d'août à 363,75 euros, pour environ 4 500 lots échangés.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net