Euronext Le colza termine l'année à plus de 765 euros la tonne

• AFP

Les prix du colza, qui ont atteint des sommets en début de semaine avant de se dégonfler, ont terminé l'année 2021 en hausse vendredi sur le marché européen, dans le sillage des autres huiles.

L'huile de palme a aussi progressé à Kuala Lumpur, clôturant une année de forte hausse des cours de quelque 30% « dans un contexte de récoltes rendues difficiles notamment par manque de main d'oeuvre lié à la crise sanitaire », observe le cabinet Agritel.

En préséance à Chicago, le soja était également orienté à la hausse.

La veille, il avait perdu plus de 2% du fait de prévisions météorologiques plus favorables aux récoltes en Amérique du Sud, donc moins aux prix.

La séance sur Euronext s'est achevée de manière anticipée à 14H00 (13H00 GMT) en raison de la Saint-Sylvestre.

Le colza a progressé de six euros à 767,50 euros la tonne sur l'échéance de février et 1,25 euro à 712,75 euros la tonne sur celle de mai, pour plus de 2.300 lots échangés.

Il a reculé en revanche à plus longue échéance.

Les marchés agricoles de Terre-net.fr Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net