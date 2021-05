Euronext Le maïs américain continue de tirer les prix des céréales

La forte hausse des prix du maïs américain, soutenue par les inquiétudes sur les cultures au Brésil, soutient l'ensemble du marché des céréales, dont les prix repartaient en très nette hausse lundi à la mi-journée.

« C'est le leitmotiv de ce début de semaine, le stress lié aux perspectives de repli de production de la deuxième récolte brésilienne » en raison de conditions très sèches ou de problèmes de gel, selon les régions, a expliqué Gautier Le Molgat, analyste au cabinet Agritel. Au Brésil, 75 % des surfaces de maïs sont semées en deuxième récolte en février sitôt le soja moissonné. « C'est ça qui tire le marché dans un contexte ou aux États-Unis, ça doit aller mieux en termes d'avancées des semis », a ajouté M. Le Molgat.

Le boisseau (environ 25 kilos) de maïs américain a progressé d'un dollar sur le marché de Chicago la semaine dernière, passant de 6 à 7 dollars, sur l'échéance rapprochée (ancienne récolte). Compte tenu de la publication lundi prochaine d'un rapport mensuel du ministère américain de l'agriculture sur la production mondiale de céréales, des prises de bénéfices pourraient intervenir ces prochains jours et peser sur les cours, selon Gautier Le Molgat.

Il n'envisage pas toutefois une baisse durable des cours dans l'immédiat, notamment pour le blé tendre, tant qu'il n'y aura pas de précipitations significatives sur les cultures, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe. Le Conseil international des céréales (CIC) a publié récemment un indice des prix céréaliers et oléagineux « au plus haut sur huit ans », affichant un gain de 8 % comparé à mars, a rapporté le cabinet Inter-Courtage dans une note publiée lundi. En cause, « les inquiétudes météorologiques et des prévisions d'offre abaissées ont provoqué de nets raffermissements des cours à l'exportation en maïs, blé, soja et orge », selon son rapport mensuel.

« Cette situation tendue vient notamment des stocks mondiaux, au plus bas sur cinq ans », a précisé Inter-Courtage. Peu avant 13h15 (11h15 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait de 3,25 euros sur l'échéance de septembre à 222,50 euros et de trois euros sur l'échéance de décembre à 221,75 euros, pour environ 14 600 lots échangés. La tonne de maïs, elle, progressait de 4,75 euros sur l'échéance de juin à 246 euros, et de 4,50 euros sur l'échéance d'août à 235,50 euros, pour environ 1 100 lots échangés.

