Chicago Le maïs et le soja au plus haut depuis plusieurs années

Les cours des principaux contrats de maïs et de soja échangés à Chicago ont atteint mardi des plus hauts en plusieurs années dans un marché préoccupé par l'impact de la météo sur les récoltes. Le blé a suivi le mouvement de hausse.

« Les prix du maïs ont poursuivi leur rebond entamé hier alors qu'un temps froid et humide retarde à nouveau le développement des semis dans le Midwest, ce qui renforce les inquiétudes sur les rendements du maïs déjà ensemencé et sur une possible réduction des surfaces agricoles pour la récolte de 2021 », indique Jacquie Holland de Farm Futures. La céréale a aussi profité de l'annonce par le gouvernement américain d'une vente de près de 115 000 tonnes de maïs au Maroc, qui doivent être livrées lors de l'exercice en cours. En terminant au-dessus des 6 dollars le boisseau, le maïs américain a atteint un pic en près de huit ans. Le soja a lui fini au plus haut depuis juin 2014, bénéficiant des difficultés rencontrées par le Brésil, le principal rival des États-Unis dans ce secteur. « Les exportateurs américains de soja ont capitalisé sur les retards de livraison du Brésil au printemps, selon des données de l'Administration générale des douanes de Chine », indique Mme Holland. « La Chine a importé quatre fois plus de soja des États-Unis en mars 2021 par rapport à l'année dernière », poursuit-elle.

Par ailleurs, le ministère américain de l'agriculture a publié lundi soir ses données hebdomadaires sur l'avancée et la qualité des semis. Au 18 avril, 8 % du maïs et 3 % du soja avaient été ensemencés, des niveaux proches de la moyenne des cinq dernières années. 53 % des cultures de blé d'hiver étaient considérées comme « bonnes à excellentes », soit la même proportion que la semaine précédente.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 6,5975 dollars contre 6,5225 dollars à la dernière clôture, en progression de 1,15 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai a fini à 6,0650 dollars contre 5,9200 dollars lundi, en hausse de 2,45 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mai a terminé à 14,7200 dollars contre 14,4975 dollars la veille, progressant de 1,53 %.

