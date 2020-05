L'info marché du jour Le maïs profite d’une production d’éthanol qui repart à la hausse

Bonne nouvelle pour le maïs : la production d’éthanol reprend aux États-Unis. Mais la rapide remontée de l’euro face au dollar limite les bénéfices pour le maïs européen.

Aux États-Unis, 40 % du maïs est consommé par l’industrie de l’éthanol. (©Pixabay) Pour la quatrième semaine consécutive, la production d' éthanol a progressé, selon l'agence américaine d'informations sur l'énergie (EIA), après huit semaines de baisse. Avec la chute des cours du pétrole, conséquence de la mise à l’arrêt des activités par le coronavirus, elle s'était effondrée.Alors que plus d’un tiers de la production américaine de maïs est destinée à la production d'éthanol, la céréale est particulièrement dépendante de ce secteur. Les stocks d'éthanol américains sont d'ailleurs maintenant au plus bas depuis le 10 janvier dernier. La reprise qui se concrétise est un signal très positif pour les producteurs.Ethanol production increased by 61,000 bpd this week to 724,000 bpd. This is the 4th increase in production after 8 weeks of production declines. A “U” bottom has been formed. pic.twitter.com/1wB5RbkyHL— CHS Hedging (@hedgeit) May 28, 2020Toutefois, l’effet positif a été limité sur ...