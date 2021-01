Euronext Le marché des céréales reprend son souffle

Les prix des céréales, et notamment du blé, étaient proches de l'équilibre, jeudi à la mi-journée, au lendemain de prises de bénéfices et après l'achat de 330 000 à 400 000 tonnes de blé par l'Algérie.

Cette transaction s'est conclue à un prix estimé entre 313 et 314 soit environ 20 dollars de plus que lors du dernier appel d'offres algérien fin décembre. Concernant les pays retenus, « les origines sont optionnelles, et la France devrait être retenue pour partie », a estimé le cabinet Agritel dans une note publiée jeudi. La Jordanie a pour sa part acheté 120 000 tonnes de blé, dont l'origine est également optionnelle.

La petite correction technique qui a marqué la journée de mercredi constitue un « élément non surprenant au regard de la hausse quasi ininterrompue de ces dernières semaines », a souligné Agritel.

« Les fondamentaux n'ont guère évolué à savoir une situation tendue au niveau mondial sur la campagne 2020/2021 mais avec des perspectives de récoltes abondantes pour le moment sur la prochaine campagne », a ajouté Agritel.

Sur le plan climatique, le continent sud-américain a bénéficié ces derniers jours des pluies bénéfiques, bien que tardives. Dans le bassin de production de la mer Noire, notamment en Russie, les acteurs du secteur vont scruter l'arrivée d'une vague de froid. « Les couvertures neigeuses semblent cependant à ce stade suffisantes pour éviter des dégâts de gel », a conclu Agritel.

A 12h30 (11H30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre était inchangée sur l'échéance de mars à 234 euros, et en petite progression de 50 centimes sur l'échéance de mai à 229,25 euros, pour plus de 15 000 lots échangés.

La tonne de maïs, elle, progressait d'un euro sur l'échéance de mars à 214,50 euros, et était inchangée sur le contrat de juin à 211 euros, pour plus de 350 lots échangés.

