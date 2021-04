Euronext Le marché du colza retrouve un peu de calme après une semaine folle

• AFP

Après une très forte hausse la semaine passée, les prix du colza ancienne récolte (échéance mai) cédaient un peu de terrain lundi après-midi, pour revenir sous les 590 euros la tonne.

Le marché du colza sur Euronext « se calme un peu en ce tout début de semaine malgré un contexte toujours très tendu aux États-Unis sur le marché du soja », explique le cabinet Agritel. L'échéance mai, qui clôture à la fin du mois d'avril, baissait de 7,50 euros à 584,00 euros la tonne vers 16h45.

La semaine dernière, le colza avait pris 80 euros, en raison du temps sec qui perdure sur l'Europe et notamment la France, mais aussi du fait des dégâts occasionnés par le récent épisode de gel sur cette graine. Le marché des oléagineux est également animé par les conditions de culture pour le soja aux États-Unis. Les semis, en cours dans ce pays, sont pénalisés par le temps sec. Pour le colza, les yeux se tournent désormais vers la nouvelle récolte de l'été pour laquelle les prix se stabilisent sur des niveaux à plus de 500 euros la tonne sur l'échéance août 2021. « Un montant en lien avec les perspectives de production de colza » qui risquent d'être impactées par les dégâts de gel « désormais visibles » et par les conditions sèches en Europe qui restent d'actualité, selon Agritel.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net