Chicago Le temps sec dope blé et soja

Sur l'élan de lundi, le soja a clôturé au-dessus de 13 dollars le boisseau pour la première fois depuis le 29 août.

Selon les prévisions à une semaine de la météorologie nationale argentine (SMN), les grandes régions productrices de la plante oléagineuse, situées principalement dans le nord-est du pays, ne vont recevoir quasiment aucune goutte de pluie dans les sept jours à venir.

La séquence s'ajoute à plusieurs jours de temps sec, défavorable au soja qui a besoin d'humidité pour parvenir à maturation dans des conditions satisfaisantes. Selon l'analyste Michael Cordonnier, du cabinet Soybean & Corn Advisor, la proportion de cultures considérées comme en bon ou très bon état est tombée cette semaine de 13 points de pourcentage, à 75 %.

South American crop analyst Cordonnier est nationwide Argentina soybean planting progress at 64.7% complete, but

notes conditions may be turning hotter & drier. Soy conditions are estimated at 75% G/E v last

week's 88%. 3% of #soybeans flowering stage. #Argentina