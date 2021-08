Chicago Léger rebond du blé, l'huile de palme pèse sur le soja

L'huile de palme, dont les cours ont baissé en Malaisie notamment, « a vraiment affecté le cours du soja », soulignait Alan Brugler de Brugler Marketing and Management alors que le cours de l'oléagineux, qui avait lâché plus de 1 % en séance, a limité ses pertes. Il n'a guère été soutenu par une nouvelle vente à l'exportation annoncée par le ministère américain de l'Agriculture, la neuvième d'affilée. Mercredi, ce sont encore 131 000 tonnes de soja qui ont été commandées par la Chine.

Yesterday was the 9th consecutive day of daily export sales notices of U.S. soybeans to either China or unknown destinations. https://t.co/PveGDU1J1t



Source: USDA, StoneX pic.twitter.com/nd1XdLon8w