L'info marché du jour Les maïs US sont en cours d'inspection

Le Pro Farmer Tour « maïs » bat son plein ces jours-ci aux États-Unis, organisé tous les ans par le média d’info et de conseil agricole Pro Farmer. Pendant une semaine, des équipes se déploient dans tout le Midwest pour observer et évaluer l’état des cultures.

Pour l’instant, cette tournée laisse présager « une abondante récolte de maïs dans l’Ohio et l’est de la Corn Belt », nous apprenait ce matin l’AFP. Agritel ajoute que les maïs du Dakota du sud, davantage touchés par la sécheresse, affichent un repli de potentiel « d’environ 15 % par rapport à l’an dernier ».

Ohio crop is goooood. 9 stops this morning on my route.

Corn: 202.6

2020: 172.4

3 yr avg: 168.8



Pods in 3x3: 1,205.22

2020: 1,193.16

3 yr avg: 1,067.35#PFtour21