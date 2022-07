Euronext Les céréales bondissent après de nouveaux bombardements en Ukraine

La Russie bombarde à nouveau des infrastructures portuaires dans le sud de l’Ukraine et renforce par conséquent les doutes quant à une reprise des chargements portuaires du pays.





Les cours du blé et du maïs enregistraient une nouvelle performance nettement haussière mardi à la mi-séance sur Euronext en réaction à de nouveaux bombardements russes en Ukraine. Après le port d’Odessa samedi dernier, des frappes ont en effet touché une infrastructure portuaire à Mykolaïv ce mardi. Les doutes concernant l’exploitation d'un corridor sécurisée pour les exportations de grains ukrainiens prennent ainsi de plus en plus d’ampleur.

L’USDA a par ailleurs révélé dans son dernier Crop Progress hebdomadaire des conditions de culture inférieures aux attentes du marché. Les notations de blé de printemps et de maïs ont en effet été réduites de trois points, à respectivement 68 et 61 % de « bon à excellent » et des retards de développent notables sont encore constatés. Les récoltes de blé d’hiver ont par ailleurs ralenti pour n’atteindre que 77 % des surfaces nationales au 24 juillet dernier, contre 80 % en moyenne cinq ans.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance décembre 2022 grossissait de 7,50 €/t, à 322,25 €/t, tandis que le contrat septembre 2022 montait de 6,75 €/t, à 338,50 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 grimpait de 7,50 €/t, à 313,75 €/t, le terme août 2022 bondissait de 20 €/t, à 350,0 €/t.

