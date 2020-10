Euronext Les céréales reprennent leur souffle après le reconfinement et des prises de bénéfices

• AFP

Les prix des céréales étaient proches de l'équilibre vendredi à la mi-journée, marquée par une volatilité moindre au terme d'une semaine marquée par un fort recul des prix, au fil d'une série de mesures de reconfinement en Europe et notamment en France et des prises de bénéfices des fonds américains.

« Un premier mouvement de baisse a été initié par la climatologie avec des précipitations aux États-Unis en particulier, qui ont rassuré un peu les marchés », a rappelé un courtier qui a requis l'anonymat. « Ensuite, le deuxième effet a été les nouveaux confinements en Europe et là, les fonds prennent leurs bénéfices avant les élections américaines », a-t-il poursuivi. « L'incertitude économique et l'accentuation pandémique pèsent sur les cours, avec dans ce contexte des prises de profits sur positons longues qui ont animé le marché, notamment à la veille des élections américaines qui pourraient dès mardi prochain faire entrer les États-Unis dans une période d'instabilité politique », a renchéri le cabinet Agritel dans une note publiée vendredi.

« Pour l'instant, on est plus en correction technique, on n'est pas en retournement de tendance », a estimé le courtier, qui a souligné une demande « qui reste très présente, des primes par rapport au marché à terme qui sont élevées » sur le marché physique, ainsi que des appels d'offres « partout dans le monde », qui se sont conclus par des achats assez massifs ces derniers jours, malgré des prix élevés.

Peu avant 12h15 (11h15 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre reculait de 25 centimes sur l'échéance de décembre à 204,75 euros et était inchangée sur l'échéance de mars à 204,75 euros, pour un peu plus de 9 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, reculait de 50 centimes sur l'échéance de novembre à 191,50 euros et de 50 centimes également sur l'échéance de janvier à 185,25 euros, pour un peu plus de 300 lots échangés.

