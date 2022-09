Marché du blé Les cours du blé sous tension après les déclarations de Poutine

Le chef d'État russe a acté mercredi la mobilisation « partielle » de quelque 300 000 réservistes russes et évoqué le recours à l'arme atomique pour « protéger la Russie ». Ces propos intervenaient au lendemain de l'annonce, mardi, de la tenue, dans l'urgence, d'un « référendum » d'annexion par la Russie dans quatre régions d'Ukraine, qui avait déjà catapulté les prix de la céréale reine.

À la Bourse de Chicago, le boisseau de blé (27 kg environ) a dépassé le seuil symbolique de 9 dollars pour la première fois depuis fin juin.

Chicago Wheat showing particular strength this week, with price reaching fresh two-month high after rally into 200-day SMA. 943 the key resistance of note up ahead pic.twitter.com/TKKrKQ6pLl