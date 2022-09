L'info marché du jour Pour l'instant, les exports ukrainiens tiennent la route

D’après un communiqué du ministère ukrainien des infrastructures publié dimanche, 165 navires transportant environ 3,7 Mt de nourriture ont quitté l’Ukraine depuis que trois ports de la région d’Odessa ont rouvert, début août.

« Les exports ukrainiens de céréales pourraient atteindre près de 4 Mt en septembre, dont 50 % de maïs et 40 % de blé », estime l’analyste Andrey Sizov, qui note 1,1 Mt exportées la semaine dernière contre 0,8 Mt la semaine précédente ».

