Rapport WASDE de l'USDA Les estimations de la production mondiale de blé revues à la hausse

L'estimation de la production mondiale de blé pour 2021/22 a été revue à la hausse par le ministère américain de l'agriculture (USDA), portée notamment par les bons chiffres australiens, dans son rapport mensuel Wasde publié jeudi.

« C'est l'élément le plus notable du rapport », a déclaré à l'AFP Sébastien Poncelet, analyste au cabinet Agritel (Argus Média France), alors que les prévisions ne varient guère concernant le maïs et le soja par rapport au mois dernier.

La production mondiale de blé est en légère hausse, avec des stocks plus importants en décembre (plus de 278 millions de tonnes) : cette estimation est essentiellement imputable à l'augmentation de la production australienne (+ 2,5 millions à 34 millions de tonnes), finalement abondante en dépit des pluies diluviennes de l'automne, qui ont affecté la qualité des grains mais pas les volumes de la récolte.

Cette poussée est également à mettre au crédit d'une production russe, européenne et canadienne légèrement revues à la hausse.

« Ces mouvements étaient attendus : on voit globalement une hausse des stocks chez les grands pays exportateurs », a commenté Sébastien Poncelet, soulignant que le rapport Wasde n'a en revanche pas changé son estimation de la production de blé argentine (toujours à 20 millions de tonnes), alors qu'elle vient d'être relevée de 2 millions par la Bourse locale de Rosario.

Statu quo pour le maïs

Les variations de prévision sont plus ciblées pour le soja, avec une petite baisse de la production et des stocks mondiaux imputables à la Chine, dont la production est revue en recul de 2,5 millions de tonnes, à 16,4 millions de tonnes en décembre. Les chiffres des autres gros producteurs, américains et brésiliens en tête, ne bougent pas du tout, et les exportations sont stables.

« Pour le maïs, c'est le statu quo sur les prévisions mondiales de production, avec des stocks en légère hausse, essentiellement du fait de réajustements par rapport à la récolte précédente, car il est encore trop tôt pour avoir une vision claire sur la récolte sud-américaine », a relevé l'analyste.

Un élément notable toutefois, souligne-t-il, une production record de l'Ukraine, à 40 millions de tonnes, et de 70,35 millions de tonnes pour l'Union européenne, qui voit augmenter sa consommation en maïs fourrager.

