L'info marché du jour Les exports de blé battent leur plein

Les importateurs profitent des prix bas engendrés par le coronavirus pour lancer des appels d'offres à foison et booster les exports de blé. Au 16 mars, ce sont 22,2 Mt de blé qui ont été expédiées depuis l'Europe, soit 72 % de plus qu'en 2019 ! La France représente une belle part de cette activité, avec 7,6 Mt chargées depuis l’Hexagone.

Au 16 mars, la France a exporté 7,6 Mt de blé tendre. (©Terre-net Média)La crise mondiale provoquée par le coronavirus a conduit à une chute considérable du prix des matières premières agricoles. Face à la tournure de plus en plus dramatique que prend la pandémie et aux mesures de confinement mises en place dans les différents pays touchés par le Covid-19, la panique continue de s'emparer des marchés cette semaine. Loin de profiter aux agriculteurs, le repli des cours satisfait en revanche les importateurs, qui se frottent les mains face aux bonnes affaires qu'ils vont pouvoir faire.Ce lundi, la Commission européenne a ainsi ajouté un million de tonnes à son cumul d’exports depuis le début de la campagne. Ce sont désormais 22,2 Mt de blé européen qui ont été expédiées, soit un bond de 72 % par rapport à 2019, où les exports ne s’élevaient alors qu’à 12,9 Mt.L'avance des exportations européennes de blé cette année se maintient comparé au deux campagnes précédentes (©Commission européenn...