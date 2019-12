L'info marché du jour Les grèves en France perturbent l’activité portuaire

Les mouvements de grèves continuent de perturber les activités sur le territoire français. L'inquiétude monte au sein de la filière céréalière, face à des actions entreprises dans les ports mais également des problèmes logistiques sur le fret intérieur.

Les mouvements de grève qui ont lieu sur le territoire français inquiètent de plus en plus la filière céréalière. Des problèmes logistiques pourraient rapidement survenir, tant sur le portuaire que pour le fret intérieur.

Que ce soit à Dunkerque, au Havre, à Rouen ou encore à Marseille, tous ont vu leurs activités portuaires perturbées par des actions sociales.

Aujourd'hui, portuaires et dockers en grève et bloquent les ports de France, Force et honneur .

La Fédération Nationale des ports et dockers CGT "journée Ports Morts"

?? Marseille

?? Fos et Lavera (port pétrolier)

?? Le Havre

?? Rouen

?? St Nazaire

?? La Rochelle etc... — joce83 (@Mathieujocelyn1) December 12, 2019

L'info marché du jour », Terre-net sélectionne pour vous une information sur un fait impactant les cours des céréales et/ou des oléagineux. Chaque jour de la semaine, avec «», Terre-net sélectionne pour vous une information sur un fait impactant les cours des céréales et/ou des oléagineux.

« La situation est alarmante dans les ports, notamment en raison de la grève très suivie par les personnels en charge de la manutention portuaire, les éclusiers et les sociétés de remorquage », commentait ce mercredi l'Union des entreprises transport et logistique de France (TLF). La congestion des terminaux et le blocage des accès aux sites logistiques ont provoqué le détournement des navires vers d'autres ports.

Au port du Havre, les activités avaient une fois de plus été totalement bloquées ce mardi 17 décembre, à la suite d'un appel de la Fédération nationale des ports et docks CGT. Les dockers et les agents portuaires s'opposent eux-aussi fermement à la réforme des retraites. Depuis lundi, la CGT des marins a rejoint le mouvement de contestation en lançant un préavis de grève nationale reconductible. « Le personnel d’exécution de la société de remorquage Boluda cesse le travail, à partir du 17 décembre. Soit, au Havre, 70 personnes sur les 140 navigants que compte la société », expliquaient nos confrères de Ouest France.

Les remorqueurs en grève, les navires ayant besoin de services de remorquage ne pourront ni entrer ni sortir du port. Une réunion au sujet de la retraite des marins, qui bénéficient également de régimes spéciaux avec un départ à la retraite à 55 ans, aura lieu aujourd'hui à Paris.

Les dockers grévistes vont finir de tuer les ports français! #greve https://t.co/emeCpbWwdj — Quentin (@Quentin_2x) December 18, 2019

#greve #17decembre2019 France à l'arrêt. Soutenons massivement les #blocages partout dans le pays : route, fer, air, ports, usines, dépôts de carburants, centre commerciaux et autres...

Soyons solidaires, groupés, compacts et fluides tour à tour, semblables, inidentifiables ??? https://t.co/6zcaEk7OGP — Street Zad Actionmédic (@ZadStreet) December 17, 2019

Si les ports (dockers et Marins ) s'y mettent on irait vers le pire ! Grève contre la réforme des retraites : les routiers organisent des blocages dans toute la France https://t.co/tWCjke825N via @franceinfo — Jacques Planard (@PlanardJacques) December 17, 2019

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net