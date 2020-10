L’info marché du jour Les importations chinoises de céréales ont bondi de 233 % !

233 % : c’est la hausse des importations chinoises de blé, maïs et orge au 3e trimestre 2020.

S’il fallait encore illustrer l’importance de la demande chinoise dans la tenue actuelle des marchés céréaliers, Agritel s’en est chargé par un simple tweet, et quelques chiffres très explicites : « Entre juillet et septembre 2020, la Chine a importé 7,9 Mt de blé, de maïs et d’orge ». Soit une hausse de… 233 % par rapport à la même période l’année passée.

