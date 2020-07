L'info marché du jour Le rendement moyen en blé s'améliore en Russie

La moisson russe fait encore couler beaucoup d’encre cette année. Après une période de fort optimiste, où les analystes renchérissaient les uns après les autres sur le niveau de la prochaine récolte de blé du pays, la tendance s’était inversée. Les analystes revoyaient à la baisse leurs prévisions ces dernières semaines, compte tenu des probables dégâts causés par la sécheresse. Si les premiers résultats ont été décevants, finalement, à mesure que les travaux de récolte progressent, les rendements s’améliorent notablement.

Au 21 juillet, les agriculteurs russes ont récolté 8,4 millions d'hectares de blé, selon le ministère de l'agriculture du pays. La production de blé russe a atteint 29,3 millions de tonnes, ce qui représente une hausse de 33 % depuis la semaine précédente. Après un début mitigé, les rendements se sont améliorés pour la deuxième semaine consécutive : ils sont en hausse de 3 %, à 3,49 t/ha.

C’est même 17 % de plus qu’au début de la moisson, a souligné Andrey Sizov, directeur général de SovEcon, grâce à « de meilleurs rendements dans le sud et de très bons dans le centre et la vallée de la Volga. »

Russia harvested 8 mln ha of #wheat. The average yield keeps growing, now 3.5 mt/ha (52 bu/ac), which is +17% to the starting one. Better yields in the South and very good yields in the Center and the Volga Valley help. pic.twitter.com/W91lk22y4r